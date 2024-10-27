في الدقيقة 90 +8، ليل يضرب لانس بثنائية قاتلة بالدوري الفرنسي
حقق ليل فوزا مثيرا على لانس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب الأخير في بوليار ديليلس في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.
أهداف مباراة ليل ضد لانس
ونجح ليل في خطف الهدف الأول عند الدقيقة 90 +8 من عمر المباراة من نقطة الجزاء.
وكان الفريقان قد فشلا في هز الشباك حتى لمس لاعب لانس كيفين دانسو الكرة بيده داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 94، ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة الى تقنية الحكم المساعد عبر الفيديو، نجح بترجمتها جوناثان ديفيد الى هدف عند الدقيقة 98.
وعزز ليل تقدمه بالهدف الثاني عن طريق محمد بايو بعد دقيقتين فقط، لتنتهي المباراة بفوز ليل ليرفع رصيده إلى 17 نقطة بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي ويتوقف رصيد لانس عند 14 نقطة بالمركز الخامس.
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