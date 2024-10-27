حوار مع هند صبري وحفل هشام نزيه، تعرف على فعاليات اليوم الأحد بمهرجان الجونة السينمائي

يشهد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري، ثالث أيام فعاليات الدورة السابعة، عرض مجموعة متنوعة من الأفلام المشاركة بالمهرجان، بالإضافة إلى جلسة حوارية مع النجمة هند صبري، وحفل الموسيقار هشام نزيه، وغيرها، وتأتي مواعيد الفعاليات كالتالي:

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم

مسرح سيني جونة

11:00 صباحًا.. حوار مع هند صبري، ويدير الحوار: شادي زين الدين.

1:00 مساء.. مسلسل مون نايت: مارفل قصة نجاح.. المتحدثون: محمد دياب، سارة جوهر، أحمد حافظ، هشام نزيه، ريم العدل.

3:00 مساء.. ندوة “السينما في وقت الصراعات”، المتحدثون: محمد المغني، راما عبدي، آلاء عامر، إسراء الكوجلي، ميشيل كسرواني.

حجرة المنتدى

11:00 صباحًا.. فورمات: كيف تصبح قصصنا جذابة للعالم؟، المتحدثون: سارة دبوس، محمد مشيش، ويدير الحوار: زياد سروجي.

1:00 مساء.. قصص ذات تأثير: ما وراء الأفلام

المتحدثون: ريمي غريلتي، كنده علوش، حنان مالك، إيف ساسنراث، ويدير الجلسة: ماجي مرجان.

3:00 مساء.. مصر والسعودية: ربط إرث السينما بالآفاق الجديدة الطموحة، والمتحدثون: أحمد بدوي، عماد إسكندر، زينب أبو السمح، وسام قطان.

حجرة الورش

10:00 صباحًا.. ورشة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: قصص اللاجئين الفريدة من نوعها تدريب: نجوى نجار “ورشة مغلقة”.

الأحد 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2024

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

8:00 مساءً

حفل موسيقي هشام نزيه

عروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي

قاعة أوديماكس

( مدرسة منارة )

2:00 مساءً | 90 د

احتياجات مُسافِرة

4:00 مساءً | 85 د

ثلاثة أيام من الأسماك

6:00 مساءً | 90 د

يا إلهي!

سي سينما 1

4:00 مساءً | 120 د

السلم والثعبان

7:00 مساءً | 104 د

عن السقوط

9:30 مساءً | 110 د

المملكة

سي سينما 2

1:45 مساءً | 177 د

نحن في الداخل

5:30 مساءً | 130 د

معجزة تحوُّل الطبقة العاملة إلى أجانب

9:15 مساءً | 81 د

أوليفيا والغيوم

سي سينما 3

1:00 مساءً | 112 د

السلام عليكِ يا ماريا

3:30 مساءً | 61 د

فرحة كهرومائية

5:15 مساءً | 94 د

طاردة العشيقات

8:00 مساءً | 150 د

الموسيقى التصويرية للانقلاب

أكاديمية ديزي

9:00 مساءً | 100 د

أبناء