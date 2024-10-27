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حوادث

اليوم، أولى جلسات استئناف عصام صاصا على حكم حبسه بتهمة تعاطي المخدرات

عصام صاصا، فيتو
عصام صاصا، فيتو

تنظر محكمة مستأنف القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا، على حكم حبسه 6 أشهر في قضية تعاطي المخدرات.

وفي يوم 11 أغسطس، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بمعاقبة مطرب المهرجانات لاتهامه بدهس شخص بسيارته أعلى الطريق الدائري بالطالبية وتعاطي المواد المخدرة، الحبس 6 أشهر مع التنفيذ.

وقال محمد حمودة، محامي مطرب المهرجانات عصام صاصا، أثناء مرافعته أمام محكمة زينهم في واقعة اتهام الأخير بدهس سائق على الطريق الدائري، إنه "تقاضى أتعابه من أصدقاء صاصا بسبب الظرف الذي يمر به"، مشيرًا إلى أن موكله "سلم نفسه للسلطات في الإمارات بإرادته ولم يقبض عليه".

 

واستشهد دفاع عصام صاصا بواقعة لاعب الزمالك أحمد فتوح في التحليل المبدئي للمخدرات، قائلًا "أي حد في القاعة لو حلل التحليل المبدئي هيطلع إيجابي حشيش".


القبض على "صاصا" بعد عودته من الخارج

وألقت مؤخرا قوات الأمن القبض على "صاصا" بعد عودته من الخارج، على ذمة قضيتي دهس الدائري والتزوير.

كان مطرب المهرجانات  قال في التحقيق إنه لم يقصد دهس الضحية، وأن المجني عليه كان يحاول عبور الطريق من غير المكان المخصص للمشاة، ما تسبب في الحادث.


وأضاف صاصا أنه ترجل من سيارته في الحال وحاول إنقاذ الضحية، ولم يهرب من موقع الحادث.

 

بعد استلام عصام صاصا من قبل إدارة الترحيلات، تم ترحيله إلى النيابة العامة حيث أُعلن بقرار إحالة قضيته إلى محكمة جنايات  الجيزة.

 

في وقت لاحق، أكملت الأجهزة الأمنية إجراءات ترحيل عصام صاصا إلى إدارة ترحيلات مديرية أمن الجيزة، وسط حراسة أمنية مشددة.
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