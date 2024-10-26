الأحد 27 أكتوبر 2024
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حوادث

مصرع نائب رئيس مجلس الدولة في حادث على الطريق الصحراوي بسوهاج

المستشار محمد الدقيشي،
المستشار محمد الدقيشي، فيتو

لقي المستشار أحمد محمد الصغير الدقيشي، نائب رئيس مجلس الدولة، مصرعه في في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي.

والمستشار الدقيشي بن مدينة جهينة بمحافظة سوهاج.

مصرع نائب رئيس مجلس الدولة بالصحراوى 

البداية، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من شرطة النجدة مفاده بوصول إخطار من العمليات بمصرع شخص في حادث انقلاب سيارته الملاكي، على الطريق الصحراوي بسوهاج.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين مصرع المستشار أحمد محمد الصغير، 41 عاما يعمل نائب رئيس مجلس الدولة وتم نقل الجثة لثلاجة الموتى، تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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