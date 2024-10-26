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محافظات

إحباط تهريب 7 أطنان دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

دقيق، فيتو
دقيق، فيتو

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، من إحباط تهريب 7 أطنان و190 كجم دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز داخل مخزن بمركز قفط قبل بيعها بالسوق السوداء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بتكثيف  الرقابة التموينية على الأسواق.

وكيل وزارة التموين بقنا

ومن جانبه، قال حسن القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، إن صاحب المخزن يقوم بتجميع الدقيق البلدي المدعم محظور تداوله خارج الجهات المرخص لها بذلك بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار إرسال المحضر إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

القضاء علي محتكري السلع

وأضاف "القط" أن مديرية التموين تسعى جاهدة لإيصال الدعم لمستحقيه والقضاء على محتكري السلع الإستراتيجية،  مؤكدا علي استمرار الحملات التموينية بصفة دورية للحفاظ على استقرار السوق وضمان حقوق المستهلكين، وحصول المواطن على كافة احتياجاته، وضبط المخالفين للقانون.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قنا محافظ قنا محافظة قنا مركز قفط

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