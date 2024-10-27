مسلسل تيتا زوزو الحلقة 26، الحكم على زوزو بالسجن 7 سنوات

دارت أحداث مسلسل تيتا زوزو الحلقة 26 حول زوزو التي يتم الحكم عليها بالسجن 7 سنوات حيث أن الحاج إسماعيل قد أثبت أنها أضرت باقتصاد البلاد، ويسعد الحاج إسماعيل بهذا الحكم ولكنه لا يترك زوزو حتى داخل السجن حيث يجعل سيدة داخل العنبر تخيفها وتحاول الهجوم عليها ولكن إحدى الضابطات تحميها بصورة غير مباشرة، وتطلب زوزو من تلك الضابطة مساعدتها في أن تلتحق بالمطبخ وتنجح في ذلك بالفعل.

أما خالد فيتواصل مع رشدي وتجمعهما بعض المواقف الطريفة، ويطلب منه مساعدته في إيجاد ثغرات بالقضية، بينما يتغير سيف كليًا ويذهب إلي أصدقاء خالد في “البار” كما أنه لا يهتم كثيرًا بقضية والدته كما أنه يتعامل معها بجفاء ويلومها بصورة غير مباشرة.

وتطلب هبة من شقيقها خالد مساعدتها في الحصول على الطلاق من مصطفى وفي إيجاد عمل وتطوير فكرتها في إنشاء معرض منتجات هاند ميد، وبالفعل يتم الطلاق بين هبة ومصطفى وتشعر ديجا بالحزن وكذلك آدم، بينما يلاحظ أحمد تغير سلوكيات ياسين ابنه في الشطرنج ويحاول مساعدته ومؤازرته نفسيًا، بينما تأتي نورا إلى عمر في عمله وتحاول التحدث معه، وبعد ضغط من مديره يتحدث معها وتطلب هي منه استمرار التواصل بينهما لأنها تحبه.

مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.