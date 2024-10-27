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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة آرسنال وليفربول

أرسنال وليفربول،فيتو
أرسنال وليفربول،فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد عددا من المباريات الهامة يأتي على رأسها مباراة آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

الدوري الإنجليزي
 

وست هام يونايتد ضد مانشستر يونايتد - 5 مساءً - بى ان سبورت 1HD

كريستال بالاس ضد توتنهام هوتسبر - 5 مساءً - بى ان سبورت اكسترا 1

تشيلسي ضد نيوكاسل - 5 مساءً - بى ان سبورت 2 HD

آرسنال ضد ليفربول - 7:30 مساءً - بى ان سبورت 1HD

 

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ليجانيس ضد سيلتا فيجو - 4 مساءً - بى ان سبورت 3 HD

خيتافي ضد فالنسيا - 6:15 مساءً - بى ان سبورت 3 HD

ريال بيتيس ضد اتلتيكو مدريد - 8:30 مساءً - بى ان سبورت 3 HD

ريال سوسيداد ضد أوساسونا - 11 مساءً - بى ان سبورت 3 HD

 

الدوري الألماني

بوخوم ضد بايرن ميونيخ - 5:30 مساءً - بى ان سبورت 5 HD

يونيون برلين ضد آ. فرانكفورت - 7:30 مساءً - بى ان سبورت 4 HD

هايدنهايم ضد هوفنهايم - 9:30 مساءً -  بى ان سبورت 5 HD

دوري المحترفين 


طنطا‏ ضد أبو قير للأسمدة - 3:30 عصرًا
منتخب السويس ضد سبورتنج - 3:30 عصرًا
المنصورة ضد الترسانة - 3:30 عصرًا
المقاولون العرب ضد المصرية للاتصالات - 3:30 عصرًا
راية الرياضي ضد كهرباء الإسماعيلية - 6 مساءً

 

الدوري الفرنسي

ليون ضد اوكسير - 5 مساءً - بى ان سبورت 4 HD

مونبيليه ضد تولوز - 7 مساءً - بى ان سبورت 6 HD

ستراسبورج ضد نانت - 7 مساءً - بى ان سبورت اكسترا 3

نيس ضد موناكو - 7 مساءً - بى ان سبورت اكسترا 2

مارسيليا ضد باريس سان جيرمان  - 10:45 مساءً - بى ان سبورت 1HD

 

الدوري الإيطالي


بارما ضد إمبولي - 3:30 مساءً
لاتسيو ضد جنوى - 5 مساءً
مونزا ضد فينيزيا - 5 مساءً
إنتر ميلان ضد يوفنتوس - 8 مساءً
فيورنتينا ضد روما - 10:45 مساءً

الدوري التركي


غازي عنتاب بي.بي.كي ضد قونيا سبور - 1:30 ظهرًا
ألانيا سبور ضد أنطاليا سبور - 4 عصرًا
فنربخشة ضد بودرامسبور - 7 مساءً

الدوري البرتغالي


سبورتينج براجا ضد فيرنسي - 6:30 مساءً
بنفيكا ضد ريو آفي - 9 مساءً
إستريلا  ضد فيتوريا جيماريش - 11:30 مساءً

الدوري المغربي


نهضة الزمامرة ضد الفتح الرباطي - 6 مساءً
الشباب الرياضي السالمي ضد اتحاد طنجة - 8 مساءً

 الدوري الإماراتي


البطائح ضد النصر الإماراتي - 3:55 مساءً
شباب الأهلي ضد الشــارقة - 6:30 مساءً

دوري نجوم قطر


الوكرة ضد السد القطري - 5:30 مساءً
العربي ضد نادي قطر - 7:30 مساءً
الدحيل ضد الغرافة - 7:30 مساءً

الدوري التونسي


سليمان الرياضي ضد إتحاد بن قردان - 4:30 مساءً
الملعب التونسي ضد فابيس -  4:30 مساءً
الإتحاد المنستيري ضد قوافل قفصة - 4:30 مساءً
الصفاقســــي ضد الترجي الجرجيسي - 6:30 مساءً

ليفربول ضد آرسنال، مواجهات قوية في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

اعتراف مثير من جيرارد عن علاقته بـ ليفربول

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مواعيد مباريات اليوم الدوري الانجليزي أرسنال ضد ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإسباني الدوري الألماني الدوري

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