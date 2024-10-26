توفي متأثرا بإصابته، جامعة الجلالة تنعى الطالب محمد حسين عبد الجواد

تقدم مجلس أمناء جامعة الجلالة ببالغ الحزن والأسى برئاسة الدكتور عادل العدوي، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، وأسرة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين والطلاب والمجتمع الأكاديمي، بخالص التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله الطالب محمد حسين عبد الجواد شهيد العلم، أحد ضحايا حادث الجلالة الأليم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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