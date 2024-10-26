3 صور ترصد حضور السيسي احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية "حكاية الأبطال"

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية "حكاية الأبطال" بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر في ستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي: أشكر كل من ساهم في هذه الاحتفالية من المجتمع المدنى أو اتحاد القبائل العربية أو المشاركين من جميع المحافظات.

وأضاف الرئيس السيسي: ذكرى أكتوبر ستظل غالية وخالدة في وجدان جميع المصريين.

وأوضح الرئيس السيسي أن نصر أكتوبر المجيد يؤكد أن إرادة الشعب قادرة على تحقيق الانتصار مهما كانت التحديات.

وشدد الرئيس قائلا: قادرون معا على تخطى كل الصعاب والتحديات.

وتابع الرئيس السيسي: الرئيس الراحل محمد أنور السادات دفع الكثير من أجل تحقيق انتصار أكتوبر.

وقال أيضا: قادرون على هزيمة التحديات الراهنة بنفس الروح التى انتصرنا بها فى أكتوبر 1973.

كما وجه الرئيس بإنشاء حى سكني باسم الحاجة فرحانة بسيناء تقديرا لمجهوداتها حيث تعد الحاجة فرحانة من أكبر السيدات المعمرات بسيناء، وشاهدة على العديد من مجرى الأحداث خلال فترة تحرير سيناء وتنميتها.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.