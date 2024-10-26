تشبه لحظة استشهاد السنوار، مشهد اشتباك مقاوم فلسطيني مع قوات الاحتلال من المسافة صفر (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر لحظة اشتباك مقاوم فلسطيني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاصرته داخل إحدى البنايات السكنية شرق طولكرم بـ الضفة الغربية.
مقاوم يشتبك مع قوات الاحتلال من المسافة صفر
وأظهر الفيديو أحد عناصر المقاومة الفلسطينية، وهو يشتبك ببسالة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، حتى فارق الحياة، وهو يحمل السلاح بين يديه.
عمليات الاحتلال في طولكرم بالضفة الغربية
ومنذ عدة أيام شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية في الضفة الغربية، وارتكبت العديد من الجرائم في طولكرم، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء.
واصطدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمقاومة شرسة في طولكرم من قبل مقاتلي سرايا القدس وكتائب القسام، الذين كبدوا الاحتلال خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد.
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