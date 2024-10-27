خدمات طبية وبرامج رياضية ضمن فعاليات "بداية" بالوادي الجديد

قدمت الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة بمحافظة الوادي الجديد، خدمات الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى الداخلة العام لـ 302 سيدة، وتحويل 120 حالة لمراكز الأورام بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم بالمجان.

فيما أعلنت محافظة الوادي الجديد تقديم خدمات فحص ماموجرام وسونار وسحب عينات لـ 108 سيدات، وذلك خلال الأسبوع الأول من عملها، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "حياة جديدة لبناء الإنسان".

ومن جانبها، أكدت مديرية الصحة والسكان بالوادي الجديد أن الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة تستكمل عملها مجانًا بمستشفى الداخلة العام حتى 7 نوفمبر 2024، وتبدأ بمستشفى الخارجة التخصصي خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 2024.

وفي سياق متصل، نظمت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، ندوة ثقافية حول انتصارات أكتوبر المجيدة بمركز شباب الأمان بالداخلة، بالإضافة إلى تنفيذ ملتقى تنمية مهارات فرق الجوالة بالخارجة.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إطلاق مبادرة رواد "تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى تنظيم مهرجانات ترفيهية رياضية ومسابقات ثقافية بمراكز الشباب، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".