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رياضة

إيفرتون يتعادل مع فولهام 1-1 في الدوري الإنجليزي

إيفرتون
إيفرتون

تعادل فريق إيفرتون مع نظيره فولهام بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح التسجيل أليكس إيوبي لـ فولهام في الدقيقة 60 فيما تعادل إيفرتون عن طريق بيتو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

مانشستر سيتي يفوز على ساوثهامبتون 

وفي نفس الجولة فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف مانشستر سيتي عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 5 بطريقة رائعة.

بهذه النتيجة يتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 23 نقطة من 9 مباريات، فيما ياتي فريق ليفربول في المركز الثاني برصيد 21 نقطة من 8 مباريات.

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تشكيل مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون 

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون كالتالي:

"إيدرسون - لويس - أكانجي - روبين دياز - جفارديول - كوفاسيتش - برناردو سيلفا - نونيز - سافينيو - فيل فودين - إيرلينج هالاند".

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تشكيل ساوثهامبتون أمام مانشستر سيتي 

"آرون رامسديل - جاك ستيفنس - يان بدناريك - ريان مانينج - كايل ووكر بيترز - تايلور هاروود بيليس - آدم لالانا - فلين داونز - تايلر جاي ديبلين- ماتيوس جونسالو فرنانديز - كاميرون آرتشر".

 

 

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إيفرتون فولهام الدوري الانجليزي إيوبي بيتو

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