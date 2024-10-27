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انعقاد مجلس الحديث الرابع لقراءة "صحيح البخاري" بالإسناد بمسجد الحسين، اليوم

مجلس الحديث، فيتو
مجلس الحديث، فيتو
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تطلق وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2024 مجلس الحديث الرابع لقراءة كتاب صحيح الإمام البخاري (رحمه الله) بالإسناد من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) عقب صلاة العصر.

الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة النبوية

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة النبوية المشرفة، وعقد المجالس الحديثية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويحاضر في المجلس الحديثي الرابع كوكبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر: أ.د. صبحي عبد الفتاح ربيع أستاذ الحديث وعلومه، وأ.د.م.  محمد عبد الفتاح  الدسوقي أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة ‏الأزهر، و.د.م.  عبد الرحمن رمضان عبد المجيد مدرس الحديث وعلومه  بجامعة الأزهر.

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