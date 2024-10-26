الأحد 27 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

مترو الأنفاق يشكل لجانا طبية مفاجئة للكشف الطبى على العاملين

مترو الانفاق، فيتو
مترو الانفاق، فيتو

شكلت شركة مترو الأنفاق لجانا طبية مفاجئة للكشف الطبى على العاملين بعدد من القطاعات، لضمان سلامة الموظفين وخاصة قائدي القطارات والعاملين بالورش.

وتم توقيع الكشف الطبى على عدد كبير من العاملين بطوائف التشغيل وغيرها بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

لجان الكشف الطبى 

وقامت إدارة المترو بالتنسيق مع الجهات الطبية القائمة على الكشف الطبى والتحليل للعاملين بالوظائف المختلفة، وذلك تطبيقا لقرار وزير النقل الخاص بتوقيع الكشف على العاملين.

 

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