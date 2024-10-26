طبيب علاج إدمان يكشف مفاجأة: الترامادول يُصيب بالعقم

الإدمان، قال الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب قصر العيني: إن البعض يحصل على مواد منبهة تعطي طاقة ونشاطا وقدرة على الرقص، وبذل المزيد من المجهود بصورة مماثلة لما يحدث فيما يسمى المهرجانات، مشيرًا إلى أن المقصود بالمنبهات في هذا الإطار هو: الشابو أو الكوكايين أو الأيس.

هل الترامادول منشط؟

وأضاف: أن الترامادول مادة مسكنة قوية ترقى إلى درجة التخدير، مشيرًا إلى أن الترامادول ليس منشطًا مثلما يعتقد البعض، ولكنه مسكن قوي قد تصل قوته لدرجة المخدر، ويُطلق عليه مسكن، لأن من يتعاطي المخدر من الممكن أن يعمل لمدة 16 المسكن القوي.

وأوضح أن من يحصل على الترامادول من الطبيعي أن يقوم بزيادة الجرعة، لأن الجسم يعتاد على الجرعة المعتادة، ولذلك يأخذ الشخص جرعة أكبر، للشعور بالتأثير المطول من الترامادول.

تأثير الترامادول على الحيوانات المنوية

ولفت إلى أن البعض يحصل على الترامادول لتأخير سرعة القذف، ولكن مع الوقت سيؤثر الترامادول سلبًا على الحيوانات المنوية.

عقم ثانوي لمتعاطي الترامادول

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "حقك مع المشاكس"، الذي يقدمه هيثم بسام بقناة "القاهرة والناس"، أن الترامادول يؤدي إلى إصابة الشخص المتعاطي بعقم ثانوي، ولكن إذا أوقف الترامادول لمدة 3 شهور، ستعود الحيوانات المنوية لطبيعتها بنسبة 75%.

وأشار إلى أن تعاطي الترامادول سيؤثر سلبًا على القدرة على إقامة علاقة زوجية، وهذا قد يؤدي إلى تناول المزيد من الحبوب المنشطة، ومع مرور الوقت سيفقد الرغبة الجنسية تمامًا.