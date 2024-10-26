الأحد 27 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طبيب علاج إدمان يكشف مفاجأة: الترامادول يُصيب بالعقم

الترامادول، فيتو
الترامادول، فيتو

الإدمان، قال الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب قصر العيني: إن البعض يحصل على مواد منبهة تعطي طاقة ونشاطا وقدرة على الرقص، وبذل المزيد من المجهود بصورة مماثلة لما يحدث فيما يسمى المهرجانات، مشيرًا إلى أن المقصود بالمنبهات في هذا الإطار هو: الشابو أو الكوكايين أو الأيس.

هل الترامادول منشط؟

وأضاف: أن الترامادول مادة مسكنة قوية ترقى إلى درجة التخدير، مشيرًا إلى أن الترامادول ليس منشطًا مثلما يعتقد البعض، ولكنه مسكن قوي قد تصل قوته لدرجة المخدر، ويُطلق عليه مسكن، لأن من يتعاطي المخدر من الممكن أن يعمل لمدة 16 المسكن القوي.

وأوضح أن من يحصل على الترامادول من الطبيعي أن يقوم بزيادة الجرعة، لأن الجسم يعتاد على الجرعة المعتادة، ولذلك يأخذ الشخص جرعة أكبر، للشعور بالتأثير المطول من الترامادول.

تأثير الترامادول على الحيوانات المنوية

ولفت إلى أن البعض يحصل على الترامادول لتأخير سرعة القذف، ولكن مع الوقت سيؤثر الترامادول سلبًا على الحيوانات المنوية.

بالفيديو، جهود صندوق مكافحة الإدمان في الوقاية والعلاج والكشف المبكر عن التعاطي

صندوق مكافحة الإدمان ووحدة حماية الطفل ينظمان حملات توعية في الأقصر (صور)

عقم ثانوي لمتعاطي الترامادول

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "حقك مع المشاكس"، الذي يقدمه هيثم بسام بقناة "القاهرة والناس"، أن الترامادول يؤدي إلى إصابة الشخص المتعاطي بعقم ثانوي، ولكن إذا أوقف الترامادول لمدة 3 شهور، ستعود الحيوانات المنوية لطبيعتها بنسبة 75%.

وأشار إلى أن تعاطي الترامادول سيؤثر سلبًا على القدرة على إقامة علاقة زوجية، وهذا قد يؤدي إلى تناول المزيد من الحبوب المنشطة، ومع مرور الوقت سيفقد الرغبة الجنسية تمامًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الترامادول سرعة القذف الحيوانات المنوية الشخص المتعاطي تعاطي الترامادول الإدمان

مواد متعلقة

بالفيديو، جهود صندوق مكافحة الإدمان في الوقاية والعلاج والكشف المبكر عن التعاطي

صندوق مكافحة الإدمان ووحدة حماية الطفل ينظمان حملات توعية في الأقصر (صور)

وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة  تشيد بتجربة مصر في إنشاء مراكز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان

الأكثر قراءة

ماذا قال فليك عن تصرفات أنشيلوتي مع بدلاء برشلونة بعد الهدف الرابع؟ (فيديو)

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة آرسنال وليفربول

أسعار الذهب اليوم الأحد 27 - 10 - 2024

نتيجة حركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2022

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي بالجولان

أول تحرك من الصين على صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان

أول تعليق من أنشيلوتي على الخسارة التاريخية أمام برشلونة

منوعات

المزيد

أنصارها عاملوه معاملة كفار قريش، شاهد ماذا حدث لمؤيد لفلسطين قاطع خطاب هاريس

طفلان يلقيان بنفسيهما من بناء محترق (فيديو)

لحظات رعب على متن يخت في تايلاند (فيديو)

أضاء الأرض منذ 800 سنة، خريطة ثلاثية الأبعاد تكشف أسرارا جديدة عن نجم زومبي غامض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

خطوات الاستفسار عن برنامج تكافل وكرامة

تعرف علي سعر النحاس اليوم السبت 26-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الهجوم الإسرائيلي على إيران في 10 سطور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads