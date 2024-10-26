السيسي خلال احتفالية "حكاية الأبطال": قادرون معا على تخطى الصعاب وهزيمة التحديات الراهنة بنفس روح أكتوبر 1973.. والسادات دفع الكثير من أجل تحقيق النصر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية "حكاية الأبطال" بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر في ستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي: أشكر كل من ساهم في هذه الاحتفالية من المجتمع المدنى أو اتحاد القبائل العربية أو المشاركين من جميع المحافظات.

وأضاف الرئيس السيسي: ذكرى أكتوبر ستظل غالية وخالدة في وجدان جميع المصريين

وأوضح الرئيس السيسي أن نصر أكتوبر المجيد يؤكد أن إرادة الشعب قادرة على تحقيق الانتصار مهما كانت التحديات.

وشدد الرئيس قائلا: قادرون معا على تخطى كل الصعاب والتحديات.

وتابع الرئيس السيسي: الرئيس الراحل محمد أنور السادات دفع الكثير من أجل تحقيق انتصار أكتوبر.

وقال أيضا: قادرون على هزيمة التحديات الراهنة بنفس الروح التى انتصرنا بها فى أكتوبر 1973.

كما وجه الرئيس بإنشاء حى باسم الحاجة فرحانة بسيناء تقديرا لمجهودتها حيث تعد من أكبر السيدات المعمرات بسيناء وشاهدة على العديد من مجرى الأحداث خلال فترة تحرير سيناء وتنميتها.

ويضع الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطن وبناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياته ويوجه دائمًا الحكومة بالتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهله في ظل ظروف اقتصادية عالمية متقلبة وغير مستقرة فضلًا عن متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.

وتتابع القيادة السياسية عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي العام وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق والحد من التضخم وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، فضلًا عن توجيهات رئاسية للحكومة ببذل أقصى الجهد واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية.

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