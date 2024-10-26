الأحد 27 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

تفجير منشأة تحت الأرض لحزب الله يتسبب بإنذار خاطئ في شمال الأراضي المحتلة

تفجيرات، فيتو
تفجيرات، فيتو

نشر جيش الاحتلال ما قال إنه تفجير لمنشأة استراتيجية تحت الأرض، تابعة لجماعة"حزب الله" في جنوب لبنان، باستخدام 400 طن من المتفجرات.

تفجير منشأة لحزب الله يتسبب بإنذار خاطئ

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن القوات دمرت من خلال 400 طن من المتفجرات، منشأة عسكرية استراتيجية، قام حزب الله بإنشائها على مدار الـ15 عامًا الأخيرة.

وأضاف أن النفق، الذي يصل طوله إلى أكثر من كيلومتر ونصف، احتوى عتادًا استخدمه أفراد الجماعة اللبنانية، للمكوث لفترات طويلة، بالإضافة إلى العثور على العديد من الوسائل القتالية ومنها صواريخ مضادة للدروع وقذائف صاروخية وصواريخ RPG وألغام وعبوات ناسفة.  

إنذار خاطئ بحدوث زلزال في الشمال

وتسبب الانفجار الهائل، بإطلاق إسرائيل إنذارًا خاطئًا بحدوث زلزال في الشمال، حيث تم إطلاق تحذير غير عادي بالفعل من قبل قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وتم تفعيل الإنذار في جميع المستوطنات في شمال إسرائيل، من قيسارية إلى الحدود اللبنانية.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذا كان بالفعل إنذارًا تم إطلاقه نتيجة لنشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان.

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