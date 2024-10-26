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أخبار مصر

كريم الكسار: سلاح المهندسين قدم نموذجا مشرفا في حرب أكتوبر

عبور القناة, فيتو
عبور القناة, فيتو

قال المهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، إن ذكرى حرب أكتوبر المجيد لا تزال تملأ قلوبنا ومسامعنا بفرحة النصر، رغم مرور 51 عاما على هذا اليوم الذي خلده التاريخ.

وأشار الكسار إلى حرص نقابة المهندسين على رأسها النقيب العام مهندس طارق النبراوى واللواء محمود عرفات الأمين العام للنقابة على أحياء هذه الذكرى العطرة، لافتا إلى أن اللواء عرفات شارك  وساهم بقوة في الإعداد للحدث حرصا منه على خروجه بالشكل اللائق. 

وأكد أن النقابة تعتز بأبنائها أبناء سلاح المهندسين العسكريين الذي قدم للعالم كله نموذج يحتذى به، فقد سطر التاريخ بحروف من ذهب دور المهندس العسكري في حرب أكتوبر المجيدة، وهو الدور الذي أشاد به العالم أجمع.

وأضاف: كان لهذا السلاح الدور الفعال في الحرب حيث كان يتحتم عليه إنجاز عدة مهام أساسية منها فتح 70 ثغرة في الساتر الترابي وإنشاء 10 كباري ثقيلة لنقل الدبابات والمدافع والمعدات الثقيلة وتجهيز شبكة للطرق، ويشهد التاريخ أن ما صنعه المهندسين العسكريين هو إعجاز عسكري غير مسبوق. 

واستطرد: حيث رسم المهندس العسكري ملامح الحرب وكان شريكا أساسيا في تحديد ساعة الصفر، وكان بداية هذا الإعجاز هو هدم الساتر الترابي الذي زعمت إسرائيل انه لن يهدم،  فكانت ثلاث ساعات فقط كانت كافية لانهيار خط بارليف تحت أقدام الجنود المصريين.

وتابع: قدم سلاح المهندسين في الحرب 88 شهيدا، و84 جريحا جادوا بأرواحهم لكي تظل الكباري تعمل بكامل كفاءتها رغم الغارات الجوية الإسرائيلية، وقدم رجال سلاح المهندسين الغالي والثمين بين حقول الألغام وهم يفتحون الثغرات في عمق سيناء وفي المطارات الحربية، وتفانوا في دورهم في أعمال الخداع التكتيكي والتعبوي للعدو الإسرائيلي وقاموا بتجهيز ساحات ومنازل إسقاط طوال فترة المواجهة.

 

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المهندسين العسكريين الغارات الجوية النقيب العام

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