بأغنية يا بلادي، ويجز يتألق في احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر بحضور السيسي

تألق مطرب الراب ويجز، خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية “حكايات الأبطال” بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال تقديم أغنية وطنية بعنوان “يا بلادي ويا بختي باللي بتفهمنا”.

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة التي ينظمها اتحاد القبائل والعائلات المصرية، ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروض فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين.



