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رياضة

أول رد فعل من الاتحاد الليبي على قرار كاف بشأن مباراة نيجيريا الملغاة

الكاف،فيتو
الكاف،فيتو

قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم السبت، الاستئناف ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بخصوص المباراة الملغاة بين ليبيا ونيجيريا، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.


وقرر "كاف"، اليوم، اعتبار المنتخب الليبي خاسرا بنتيجة (3-0) أمام نيجيريا، مع تغريم الاتحاد الليبي لكرة القدم 50 ألف دولار، بسبب الأحداث التي واجهتها بعثة النسور النيجيرية، في البلد الشمال إفريقي.

ويجهز الاتحاد الليبي، وفقا لصحيفة "الوسط" الليبية، ملفا شاملا من أجل تقديمه للجنة الاستئناف في الكاف، مطالبا بإلغاء هذه العقوبة.


كما يستعد الاتحاد للتصعيد، في حال رفض اللجنة استئنافه، حيث سيلجأ وقتها للمحكمة الرياضية الدولية "كاس".

واستند كاف في عقوبته للمنتخب الليبي على المادة 31، من لائحة بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمادتين 82 و151 من لائحة الانضباط.

وكانت البعثة النيجيرية اتهمت الجانب الليبي بسوء المعاملة، ومخالفة لوائح الاستضافة، قبل أن تقرر مغادرة ليبيا عائدة إلى بلادها.

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