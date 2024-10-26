الأحد 27 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

توصيات مؤتمر طب عين شمس لمكافحة العدوى 2024

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
ads

نظمت رابطة الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مؤتمرها الثاني لمكافحة العدوى لعام 2024، تحت شعار "Moving the Needle on Infection Prevention"، وذلك بالتعاون مع قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب، جامعة عين شمس.

توصيات مؤتمر طب عين شمس لمكافحة العدوى 2024

انعقد المؤتمر تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة هالة سويد، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وترأست المؤتمر  الدكتورة مها حمدي، رئيسة قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة.

تناولت جلسات المؤتمر موضوعات متنوعة في مجال منع ومكافحة العدوى، وناقشت التحديات الحالية وأحدث الأساليب المطبقة. واستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، تخللها في اليومين الأول والثالث عدد من ورش العمل المتخصصة.

وجاءت أبرز توصيات المؤتمر، التأكيد على أهمية مبادرات "اذهب إلى الأخضر" في المنشآت الصحية لتحقيق الاستدامة، ودور البصمة الكربونية فيها، حيث تركز أعمدة المبادرات الخضراء على القيادة الفعالة، واستدامة موارد الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، وسلامة الغذاء، وسلاسل التوريد، والبنية التحتية المرنة.

كذلك ضرورة التعرف السريع والعلاج المستهدف للإنسان لتحسين النتائج.
وأهمية الأمن الحيوي لجميع الدول، ومن ضمنها مصر، في الوقاية من الأزمات، والحث على تطبيق النظافة الشخصية والممارسات المعقمة في جميع مراحل خدمات التغذية.

كما أوصى المؤتمر بضرورة تدريب العاملين بشكل مستمر لمنع العدوى المكتسبة في المستشفيات، والحث على اعتماد تقنيات حديثة لدعم الطرق التقليدية في التعقيم السطحي، وإجراء المزيد من الأبحاث حول فعاليتها وتكلفتها.

وشهد المؤتمر حضور 130 مشاركًا، إلى جانب 94 طبيبًا في ورش العمل، كما حضره الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس من جامعات عين شمس، قناة السويس، بنها، والزقازيق. وشارك فيه أيضًا عدد من متخصصي مكافحة العدوى من عدة مستشفيات وجهات طبية، إضافة إلى أطباء من مختلف التخصصات، ومتخصصين من معامل العلوم والصيدلة والتمريض وطب الأسنان، مما أضفى إثراء وتكاملًا بين التخصصات الطبية المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البصمة الكربونية المبادرات الخضراء المستشفيات الجامعية النظافة الشخصية جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة عين شمس طب عين شمس كلية الطب جامعة عين شمس مستشفيات الجامعية مكافحة العدوى

مواد متعلقة

ظهور نتيجة التظلمات للطلاب الراسبين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الأعلى للجامعات ويوجه بتوفير السكن لطلاب جامعة الجلالة

مستشفى قصر العيني يستقبل خبراء أجانب في مجال أورام البروستاتا

افتتاح عدد من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة الإسكندرية بتكلفة 514 مليون جنيه

التعليم العالي خلال أسبوع، التوسع في التعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية

شروط وأحكام وضعتها شركات الطيران العامة والخاصة على وزن الحقائب الزائد (إنفوجراف)

أخبار مصر اليوم، فضيحة تصدير سماد اليوريا، غضب أولياء الأمور بسبب علم المثليين بمنهج اللغة الإنجليزية، 3 أدوية مغشوشة بالسوق

الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي.. جامعة القاهرة: جذب الطلاب الوافدين للدراسة.. استمرار عقد الشراكات مع الجامعات الأجنبية.. وحلوان تعلن عن تجربة غير تقليدية لتنمية مواردها المالية

الأكثر قراءة

ماذا قال فليك عن تصرفات أنشيلوتي مع بدلاء برشلونة بعد الهدف الرابع؟ (فيديو)

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة آرسنال وليفربول

نتيجة حركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2022

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي بالجولان

أسعار الذهب اليوم الأحد 27 - 10 - 2024

رفعت وعبد الباسط والمنشاوي أبرزهم، خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

أول تعليق من أنشيلوتي على الخسارة التاريخية أمام برشلونة

منوعات

المزيد

أنصارها عاملوه معاملة كفار قريش، شاهد ماذا حدث لمؤيد لفلسطين قاطع خطاب هاريس

طفلان يلقيان بنفسيهما من بناء محترق (فيديو)

لحظات رعب على متن يخت في تايلاند (فيديو)

أضاء الأرض منذ 800 سنة، خريطة ثلاثية الأبعاد تكشف أسرارا جديدة عن نجم زومبي غامض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

خطوات الاستفسار عن برنامج تكافل وكرامة

تعرف علي سعر النحاس اليوم السبت 26-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الهجوم الإسرائيلي على إيران في 10 سطور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads