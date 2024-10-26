الأحد 27 أكتوبر 2024
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رياضة

تقارير صحفية: الكاف يعاقب شيكابالا وناصر منسي والزمالك بعد أحداث السوبر

الكاف
الكاف

كشفت تقارير صحفية عن توقيع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عقوبات على نادي الزمالك بسبب أحداث مباراة السوبر الافريقي مع الأهلي في السعودية.

وأوضحت التقارير أن لجنة التأديب في الكاف قررت إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا وناصر منسي 3 مباريات وتغريم الزمالك 300 ألف دولار بسبب أحداث مباراة السوبر الإفريقي.

فيما لم يصدر الكاف من خلال الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي أي قرارات رسمية حتى كتابة هذه السطور.

 

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