الأحد 27 أكتوبر 2024
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السيسي يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر في استاد العاصمة الجديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وتشهد الاحتفالية حضور شعبي كبير ممثل عن مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية كذلك عدد من الشخصيات العامة والوزراء والمسئولين.

ويحتفل اتحاد القبائل العربية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وذلك خلال احتفالية كبرى اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعلن اتحاد القبائل والعائلات المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الحدث قائلًا: انتظرونا في احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوة مفتوحة للمشاركة والحضور الشعبي الواسع ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروض فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي استاد العاصمة الإدارية الجديدة

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