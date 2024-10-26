الأحد 27 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

وزير الدفاع يلتقي عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى

الفريق أول عبد المجيد
الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى النائب دوجلاس لامبورن عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

 

التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية 


تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والإستقرار بالمنطقة , فضلًا عن الجهود المتواصلة التى تبذلها الدولة المصرية مع مختلف القوى الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتهدئة الأوضاع بالمنطقة، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

 

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.

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