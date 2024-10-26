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أخبار مصر

بعد قليل، انطلاق احتفالية انتصارات أكتوبر في استاد العاصمة الجديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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تنطلق بعد قليل، احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وتشهد الاحتفالية حضور شعبي كبير ممثل عن مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية، كذلك عدد من الشخصيات العامة والوزراء والمسؤولين.

ويحتفل اتحاد القبائل العربية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وذلك خلال احتفالية كبرى اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقام وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية مؤخرًا بزيارة تفقدية إلى ستاد العاصمة الإدارية الجديدة وذلك للوقوف على استعدادات احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر.

وقال الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: انتظرونا اليوم في احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.


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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي استاد العاصمة الإدارية الجديدة

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