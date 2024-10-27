خطوات الاستفسار عن برنامج تكافل وكرامة
يتساءل العديد من مستحقي معاش تكافل وكرامة عن خطوات الاستفسار الخاصة بالبرنامج والمشكلات التي تواجههم وكيفية التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بهم.
خط ساخن لكارت تكافل وكرامة
خصصت وزارة التضامن الاجتماعي خط ساخن لكارت تكافل وكرامة رقم "19680" وذلك فى إطار حرص الوزارة على تيسير كافة الإجراءات والاستفسارات الخاصة بالبرنامج.
وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على صرف الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ممن تنطبق عليهم الشروط.
صرف الدعم النقدى تكافل وكرامة
وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف الدعم النقدى"تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر أكتوبر الجارى بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه.
أماكن صرف معاش تكافل وكرامة
يمكن للمواطنين صرف معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة منها:
- فروع بنك ناصر الاجتماعي.
- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2024
وكي تتم عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عليك اتباع 3 خطوات وهي:
- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط.
- قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.
- اضغط استعلام.
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