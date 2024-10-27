الأحد 27 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

6 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول خلال تداولات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) خلال تداولات الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

- قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 932 مليون جنيه. 
- قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 454 مليون جنيه. 
- قطاع رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت 437 مليون جنيه.
- قطاع موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 424 مليون جنيه. 
- قطاع مقاولات وإنشاءات هندسية بقيمة تداول بلغت 330 مليون جنيه. 
- قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 328 مليون جنيه.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس 24 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي 2.196 تريليون جنيه، لتربح نحو 14 مليار جنيه. 

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 30522 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% عند مستوى 37959 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% عند مستوى 13404 نقاط.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 7885 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% عند مستوى 11067 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% عند مستوى 3200 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسهم المقيدة الرئيسية اغذية ومشروبات وتبغ اغذية ومشروبات خدمات مالية غير مصرفية تداولات الاسبوع رعاية صحية وادوية رعاية صحية قطاع اغذية ومشروبات قطاع خدمات مالية غير مصرفية

مواد متعلقة

8 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولا بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

قبل افتتاحه، رئيس هيئة الكتاب يكشف تفاصيل البرنامج الثقافي والفني لمعرض السويس

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم.. البورصة تخسر 6 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم.. وتصدير صناعات كيماوية بقيمة 4 مليارات دولار خلال النصف الأول

8 قطاعات تتصدر الأسهم الأكثر قيم تداول خلال الأسبوع

8 قطاعات تتصدر الأكثر تداولا في البورصة بنهاية تعاملات الأسبوع

رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن بيع المطارات وقطع أشجار قصر المنتزه

هل تعافت البورصات الخليجية من تداعيات موجة التصحيح العالمية العنيفة؟، مؤشرات مبشرة

8 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول نهاية الأسبوع

الأكثر قراءة

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

ماذا قال فليك عن تصرفات أنشيلوتي مع بدلاء برشلونة بعد الهدف الرابع؟ (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة آرسنال وليفربول

نتيجة حركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2022

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي بالجولان

رفعت وعبد الباسط والمنشاوي أبرزهم، خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

أول تعليق من أنشيلوتي على الخسارة التاريخية أمام برشلونة

أسعار الذهب اليوم الأحد 27 - 10 - 2024

منوعات

المزيد

أنصارها عاملوه معاملة كفار قريش، شاهد ماذا حدث لمؤيد لفلسطين قاطع خطاب هاريس

طفلان يلقيان بنفسيهما من بناء محترق (فيديو)

لحظات رعب على متن يخت في تايلاند (فيديو)

أضاء الأرض منذ 800 سنة، خريطة ثلاثية الأبعاد تكشف أسرارا جديدة عن نجم زومبي غامض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

خطوات الاستفسار عن برنامج تكافل وكرامة

تعرف علي سعر النحاس اليوم السبت 26-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الهجوم الإسرائيلي على إيران في 10 سطور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads