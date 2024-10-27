6 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول خلال تداولات الأسبوع

تصدرت 6 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) خلال تداولات الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

- قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 932 مليون جنيه.

- قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 454 مليون جنيه.

- قطاع رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت 437 مليون جنيه.

- قطاع موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 424 مليون جنيه.

- قطاع مقاولات وإنشاءات هندسية بقيمة تداول بلغت 330 مليون جنيه.

- قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 328 مليون جنيه.

تداولات نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس 24 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي 2.196 تريليون جنيه، لتربح نحو 14 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 30522 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% عند مستوى 37959 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% عند مستوى 13404 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 7885 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% عند مستوى 11067 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% عند مستوى 3200 نقطة.