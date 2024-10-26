محافظ الأقصر يكلف بسرعة تنفيذ أعمال تطوير كوبري قرية الدير (صور)

استهل المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، جولته الميدانية اليوم السبت، بمركز إسنا، بتفقد كوبري مدخل قرية الدير، والذي سيتم رفع منسوب بلاطة الكوبري حتى تتساوى مع مستوى الطريق الزراعي الشرقي ومزلقان السكة الحديد.

جولة محافظ الأقصر بإسنا



توجه محافظ الأقصر إلى كوبري محطة إسنا، والذي يعد نموذجا لرفع كفاءة الكباري ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يشرف على أعمالها الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر.

رافق المحافظ خلال جولته بقرية الدير كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مركز إسنا، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز، والمهندس حسنى منصور رئيس الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، والمهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير ادارة التخطيط العمراني، والمهندسة هناء عربي مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام محافظة الأقصر.

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