تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل زوجها في بدر

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها، لاتهامهم بقتل زوج المتهمة الأولى وتقطيع جثته ووضعها في أكياس وإلقائها بصندوق القمامة بمدينة بدر، إلى جلسة 25 ديسمبر المقبل.

وكشفت التحريات أن ربة منزل تقدمت ببلاغ بتغيب زوجها منذ أشهر بمدينة بدر، وتبين من التحريات أنها تربطها علاقة غير شرعية بابن عم زوجها، وأنها وراء اختفائه.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة وعشيقها تعددت لقاءاتهما داخل منزل الزوجية، أثناء ذهاب الزوج إلى العمل، وأنهما عقدا العزم على التخلص منه.



وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمة خدرت المجني عليه بوضع قرص مخدر في الشاي، واستدعت عشيقها وتعديا على الزوج بالضرب على رأسه بعصا خشبية، ففقد الوعي، ثم نقلا جثته إلى الحمام، وقطعا الجثة إلى أجزاء ووضعاها في أكياس بلاستيكية مخصصة للقمامة وألقوا الجثة في صناديق القمامة.

وتحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.