وزارة النقل تكشف ملابسات قفز مواطن على قطار بشبين القناطر (فيديو)

أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا اليوم السبت، بشأن الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قيام أحد الأشخاص بالقفز على جرار أحد قطارات السكك الحديدية أثناء مغادرة القطار لإحدى محطات السكك الحديدية “وهى محطة منشية الجبل الأصفر بخط 23 يوليو / شبين القناطر” وعدم استجابته لتوجيه قائد القطار بالنزول من الجرار لاستكمال رحلته مما أدى لتعطيل مسير القطار.

شخص يقفز على قطار شبين

وأشار البيان إلي شجب وزارة النقل لهذا السلوك السلبي وغير المسئول من هذا الشخص الذي تسبب في تعطيل مسير القطار وتعطيل مصالح المواطنين المستقلين للقطار، بالإضافة إلى تعريض حياته للخطر، وأن الوزارة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الشخص، وذلك لمجابهة مثل هذه السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض، والتي تشكل خطرا كبيرًا على حياة المواطنين وتتسبب في تعطيل حركة مسير القطارات.

وأكدت وزارة النقل أنها دائمًا ما تقوم بحملات توعية من خلال صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي والصفحات الرسمية للهيئات التابعة لها، ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة، والتي تناشد فيها السادة المواطنين بالابتعاد عن كافة السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية

موضحةً أن المرفق ملكية عامة للشعب، وأن مسئولية الحفاظ عليه مسئولية مشتركة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تنفذ مشروعات ضخمة لاستمرار تقديم خدمات مميزة للركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم خلال تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية، والسادة المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والابتعاد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع المرفق، والتي تسبب أضرارًا جسيمة للمواطنين ولممتلكات الهيئة.