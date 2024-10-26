الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على وولفرهامبتون 1-0 في الشوط الأول
تقدم فريق برايتون على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب فالمر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاء هدف برايتون عن طريق داني ويلبيك في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.
تشكيل برايتون أمام وولفرهامبتون
تشكيل وولفرهامبتون امام برايتون
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