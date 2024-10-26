الأحد 27 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق العدالة الناجزة، طارق العوضي يحصل على درجة الدكتوراه (فيديو)

طارق العوضى،فيتو
طارق العوضى،فيتو

عقدت  الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جلسة لمناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث طارق محمد العوضي، التي تحمل عنوان “دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق العدالة الناجزة”.

دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق العدالة الناجزة

وعقدت المناقشة اليوم السبت في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع القاهرة، ضمن معهد النقل الدولي واللوجستيات، وبحضور الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو، والدكتور ثروت الخرباوي وعدد من الأهل والأصدقاء. 

وزير الداخلية يبحث مع نظيره الغيني تعزيز التعاون والقضايا الأمنية المشتركة

لوحتك باسمك، طرح لوحة معدنية بأكثر من 20 مليون جنيه

 

وبعد جلسة مناقشات حصل المحامي طارق العوضي علي درجة الدكتوراة بتقدير امتياز.

وتأتي هذه الرسالة في إطار الجهود الأكاديمية الرامية إلى دراسة الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ودورها في تحسين فعالية النظم القضائية وتسريع عملية تحقيق العدالة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الذكاء الاصطناعي تحقيق العدالة الناجزة دور الذكاء الاصطناعي الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

مواد متعلقة

وزير الداخلية يبحث مع نظيره الغيني تعزيز التعاون والقضايا الأمنية المشتركة

لوحتك باسمك، طرح لوحة معدنية بأكثر من 20 مليون جنيه

تحرير 25 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

سقوط 3 عصابات لسرقة الدراجات النارية والمساكن والهواتف بالقاهرة

ضبط 11 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط 5 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

إحباط تهريب مخدرات قرابة الـ7 ملايين جنيه فى الإسكندرية

ضبط عنصر إجرامي بأسيوط بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة

الأكثر قراءة

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة آرسنال وليفربول

ماذا قال فليك عن تصرفات أنشيلوتي مع بدلاء برشلونة بعد الهدف الرابع؟ (فيديو)

نتيجة حركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2022

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي بالجولان

رفعت وعبد الباسط والمنشاوي أبرزهم، خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

أول تعليق من أنشيلوتي على الخسارة التاريخية أمام برشلونة

اليوم، أولى جلسات استئناف عصام صاصا على حكم حبسه بتهمة تعاطي المخدرات

منوعات

المزيد

أنصارها عاملوه معاملة كفار قريش، شاهد ماذا حدث لمؤيد لفلسطين قاطع خطاب هاريس

طفلان يلقيان بنفسيهما من بناء محترق (فيديو)

لحظات رعب على متن يخت في تايلاند (فيديو)

أضاء الأرض منذ 800 سنة، خريطة ثلاثية الأبعاد تكشف أسرارا جديدة عن نجم زومبي غامض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

خطوات الاستفسار عن برنامج تكافل وكرامة

تعرف علي سعر النحاس اليوم السبت 26-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الهجوم الإسرائيلي على إيران في 10 سطور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads