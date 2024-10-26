دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق العدالة الناجزة، طارق العوضي يحصل على درجة الدكتوراه (فيديو)
عقدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جلسة لمناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث طارق محمد العوضي، التي تحمل عنوان “دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق العدالة الناجزة”.
دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق العدالة الناجزة
وعقدت المناقشة اليوم السبت في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع القاهرة، ضمن معهد النقل الدولي واللوجستيات، وبحضور الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو، والدكتور ثروت الخرباوي وعدد من الأهل والأصدقاء.
وبعد جلسة مناقشات حصل المحامي طارق العوضي علي درجة الدكتوراة بتقدير امتياز.
وتأتي هذه الرسالة في إطار الجهود الأكاديمية الرامية إلى دراسة الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ودورها في تحسين فعالية النظم القضائية وتسريع عملية تحقيق العدالة.
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