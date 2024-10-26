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احتفال اتحاد القبائل العربية بذكرى انتصارات أكتوبر بحضور السيسي (بث مباشر)

احتفال اتحاد القبائل
احتفال اتحاد القبائل العربية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر،فيتو
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انطلقت منذ قليل، فعاليات احتفال اتحاد القبائل العربية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وذلك خلال احتفالية كبرى اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من كبار رجال الدولة، ويتيح موقع “ فيتو” خدمة البث المباشر للاحتفالية.

 

احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر
 

ومن المقرر أن يشهد اتحاد القبائل والعائلات المصرية احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر في ستاد العاصمة الإدارية الجديدة اليوم السبت 26  أكتوبر 2024 حيث قام وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية مؤخرًا بزيارة تفقدية إلى ستاد العاصمة الإدارية الجديدة وذلك للوقوف على استعدادات احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر.

حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي
 

وقال الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انتظرونا اليوم في احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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اليوم، احتفالية كبرى في ستاد العاصمة الجديدة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

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