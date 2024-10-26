البيئة تعلن موافقة صندوق المناخ الأخضر على تمويل 3 مشروعات.. حزمة تمويلية بـ 2.687 مليار دولار.. وتخصيص 1.3 مليار دولار لـ"تخضير الأنظمة المالية"

وافق صندوق المناخ الأخضر خلال جلسة اجتماع مجلس الإدارة رقم 40 المنعقد بمدينة انشيون بكوريا الجنوبية، وبحضور السفير وائل ابو المجد عضو مجلس إدارة الصندوق، على مقترحات التمويل للبرامج متعددة الدول، وهي تخضير الأنظمة المالية، وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية، ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه، وذلك لتمويل تلك المشروعات في عدد من الدول منها مصر بحزمة تمويلية تقدر 2,687 مليار دولار.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذا يأتي ضمن الدور الذى تقوم به الوزار على مدار سنوات لخلق مناخ داعم لتمويل المناخ من خلال تعزيز الشراكة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في تمويل مشروعات التخفيف وأيضا التكيف مع التغيرات المناخية وتشجيع إقبال القطاع الخاص للإستثمار فى انشطته.



وأشارت وزيرة البيئة إلى ان الموافقة على تمويل برنامج تخضير الأنظمة المالية أتت كثمرة لمناقشات متواصلة مع البنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية بصفته الجهة المعتمدة من صندوق المناخ الاخضر منذ نوفمبر الماضى، ويتيح البرنامج تمويل يصل الى مليار و295 مليون دولار امريكى يساهم منها صندوق المناخ الأخضر بمبلغ 200 مليون دولار لتنفيذ البرنامج فى 14 دولة أسيوية وإفريقية من بينها مصر، ويقدم البرنامج للدول المستفيده حزمة من الادوات التمويلية فى شكل قروض تنموية ميسرة، وضمانات، كما يتيح البرنامج منحة دعم فنى مقدارها 100 مليون دولار.

برنامج تخضير الأنظمة المالية



وأضافت وزيرة البيئة ان برنامج تخضير الأنظمة المالية يهدف الى تعزيز القدرة المؤسسية للمؤسسات المالية المصرية لتطوير المنتجات المالية الخضراء وموائمة التدفقات المالية مع اتفاقية باريس، وتعزيز إمكانية الحصول على تمويل مقبول التكلفة من المؤسسات المالية عن طريق تقديم حزمة من التمويلات الإنمائية والمنح والدعم الفني للمؤسسات المالية المصرية لتمويل مشروعات توليد الطاقة وتسهيل الوصول إليها؛ والنقل منخفض الانبعاثات؛ الصحة والرفاهية؛ والأمن الغذائي والمائي؛ والبنية التحتية، بما سيساهم فى تحقيق أهداف مصر فى المساهمات المحددة وطنيا المحدثة.



ولفتت إلى الموافقة على تنفيذ برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية في ١٠ دول إفريقية، من بينها مصر، حزمة تمويلية تبلغ إجمالا 130 مليون دولار ، ويهدف المشروع إلى تزويد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بمزيج من الحلول المرنة الذكية مناخيا مثل الوصول إلى مدخلات العملية الانتاجية المحسنة، بما في ذلك البذور المقاومة للمناخ، الوصول إلى التمويل الذي سيمكن المزارعين من إجراء تحسينات مستمرة على أراضيهم الزراعية والاستثمار في قدراتهم الإنتاجية، الحصول على أدوات التأمين المبتكرة، وخاصة التأمين المرتبط بالطقس، لتحسين القدرة على امتصاص الصدمات المناخية، الوصول إلى المعرفة الزراعية الذكية مناخيا وخدمات الإرشاد لتحسين إنتاجيتهم، الوصول إلى البنية التحتية، بما في ذلك الري والميكنة، لتحسين الإنتاجية، الوصول إلى الأسواق المتميزة لتحسين الدخل وزيادة الربحية.

برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية

وتابعت الوزيرة أن برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية يساهم فى تحقيق الهدف الثانى من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 الخاص بتعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع تغير المناخ والتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة به من خلال اجراءات مثل تحسين نظم إدارة المحاصيل، اعتماد جهود الحفاظ على المياه، انتاج المحاصيل الهجينة التي تظهر إنتاجية عالية وقدرة على التكيف مع الظروف الجوية المعاكسة، حماية مصايد الاسماك، ودمج اعتبارات التنوع البيولوجي في تقييمات التأثيرات، والحساسية، والتكيف مع تغير المناخ، كما سيخدم البرنامج تحقيق اهداف وأولويات استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المتعلقة بالاستثمار المناخى فى قطاع الزراعة والأمن الغذائى.

كما وافق صندوق المناخ الأخضر على الحصول على التمويلات المناخية التى يتيحها برنامج مرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه، والذى سيتيح الوصول الى حزم تمويلية من المنح والقروض التنموية الميسرة يتم إستثمارها فى 14 دولة من بينها مصر، تقدر بـ 1.262 مليار دولار، يساهم منها صندوق المناخ الأخضر بمبلغ 258 مليون دولار، ويستهدف المرفق معالجة ندرة المياه ويساهم في التكيف مع تغير المناخ في مصر من خلال تطوير بنية تحتية للمياه أكثر مرونة باستخدام التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وسيعمل البرنامج على تنفيذ حزمة من المشروعات التى حددتها وزارتى الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والموارد المائية والرى والتى ستستفيد بشكل مباشر من مشروعات برنامج مرفق توسيع البنية التحتية للمياه المرنة.