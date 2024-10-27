الأحد 27 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

89.2 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع نسبة 89.2% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1% والعرب على 5.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 146.2 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 172.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 


والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9% وسجل العرب 6.6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 420.0 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,758.2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة
بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام

تداولات نهاية الأسبوع 

 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس 24 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع  ، وسجل رأس المال السوقي 2.196 تريليون جنيه، لتربح نحو 14 مليار جنيه. 

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 30522 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% عند مستوى 37959 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% عند مستوى 13404 نقاط.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 7885 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% عند مستوى 11067 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% عند مستوى 3200 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

تعاملات المصريين بالبورصة تعاملات المصريين جانب بعد مليون جنيه قيمة التداول للأسهم المقيدة قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام صافي بيع صافي شراء بورصة

مواد متعلقة

93.6 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع

116.4 مليون جنيه صافي مبيعات المستثمرين العرب بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي

91.6 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع

88.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء

90 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

94.8 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع

البورصة المصرية، 86.6% صافي تعاملات المصريين خلال تداولات الأسبوع الماضي

63.4 مليون جنيه صافي مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة بنهاية تعاملات الأسبوع

الأكثر قراءة

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة آرسنال وليفربول

ماذا قال فليك عن تصرفات أنشيلوتي مع بدلاء برشلونة بعد الهدف الرابع؟ (فيديو)

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي بالجولان

نتيجة حركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2022

رفعت وعبد الباسط والمنشاوي أبرزهم، خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

أول تعليق من أنشيلوتي على الخسارة التاريخية أمام برشلونة

اليوم، أولى جلسات استئناف عصام صاصا على حكم حبسه بتهمة تعاطي المخدرات

منوعات

المزيد

أنصارها عاملوه معاملة كفار قريش، شاهد ماذا حدث لمؤيد لفلسطين قاطع خطاب هاريس

طفلان يلقيان بنفسيهما من بناء محترق (فيديو)

لحظات رعب على متن يخت في تايلاند (فيديو)

أضاء الأرض منذ 800 سنة، خريطة ثلاثية الأبعاد تكشف أسرارا جديدة عن نجم زومبي غامض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

خطوات الاستفسار عن برنامج تكافل وكرامة

تعرف علي سعر النحاس اليوم السبت 26-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الهجوم الإسرائيلي على إيران في 10 سطور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads