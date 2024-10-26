استمتع بـ 5 مزايا، تحديث جديد لتطبيق واتساب 2024

كشفت شركة واتساب WhatsApp عن تحديث جديد لـ واتساب 2024 مضيفة أن المستخدمين سوف يتمكنون خلال التحديث الجديد من إضافة جهات اتصال واتساب وإدارتها بخصوصية من أي جهاز، بداية من واتساب ويب وواتساب لنظام التشغيل Windows - ثم الأجهزة المرتبطة الأخرى.

تحديث واتساب الجديد

أوضحت واتساب انه بعد التحديث الجديد فإنه لا مزيد من الحاجة إلى الانتقال إلى الهاتف الأساسي حال الرغبة في إضافة جهة اتصال ويمكن للمستخدمين أيضًا اختيار حفظ جهة اتصال حصريًا في واتساب وهذا مفيد إذا كان يتم مشاركة الهاتف مع الآخرين او عند الرغبة في فصل جهات الاتصال الشخصية عن تلك الخاصة بالعمل عند إدارة أكثر من حساب واتساب على هاتفك، أو استعادة جهات الاتصال المحفوظة في واتساب في حالة فقدان هاتفك أو تغيير الجهاز.

اوضحت واتساب أن أسماء المستخدمين ستضيف درجة إضافية من الخصوصية حتى لا يضطر المستخدمين إلى مشاركة رقم الهاتف عند مراسلة شخص ما واوضحت واتساب انه سيتم طرح هذه الخاصية تدريجيًا خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

كما طرحت واتساب فلاتر وخلفيات مكالمات الفيديو لتصبح مكالمات الفيديو أكثر تفاعلية ز باستخدام هذه التأثيرات الجديدة، يمكن تغيير الخلفية أو إضافة فلتر أثناء مكالمات الفيديو للحصول على لمسة أكثر شخصية.

تم تصميم الفلاتر لمساعدتك في إضافة المزيد من المرح على المكالمة، سواء كان ذلك عبر إضافة ألوان أو لمسة فنية لمكالمة الفيديو الخاصة وباستخدام الخلفيات، يمكن الحفاظ على الخصوصية ونقل المستخدمين إلى مقهى أو غرفة معيشة مريحة ليقدموا أنفسهم إلى محدثيهم في محيط أكثر ترتيبًا.

مع 10 فلاتر و10 خلفيات للاختيار من بينها، يمكن تحديد ومزج مجموعة واسعة من الخيارات لإنشاء مظهر فريد. تشمل الخيارات الفلاتر التالية: Warm، Cool، Black & White، Light leak، Dreamy، Prism light، Fisheye, Vintage TV, Frosted glass and Duo tone. Background options include Blur, Living room, Office, Cafe, Pebbles, Foodie, Smoosh, Beach, Sunset, Celebration وForest.

فلاتر واتساب الجديدة

كما أضافت واتساب خيارات التجميل والإضاءة المنخفضة التي تساعدك على الشعور بمزيد من الثقة والراحة عبر تعزيز المظهر والإضاءة في محيطك بشكل طبيعي، مما يجعل مكالمات الفيديو الخاصة أكثر حيوية.

للوصول إلى هذه التأثيرات أثناء مكالمة فيديو فردية أو جماعية، يتم الضغط على أيقونات التأثيرات أعلى يمين الشاشة لرؤية مجموعة الفلاتر والخلفيات واختيار المناسب.