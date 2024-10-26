أيام التوبة، الجيش الإسرائيلي يعلن الأهداف التي تم قصفها في إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن عمليته في إيران انتهت، مؤكدًا أنه قصف منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، ومنظومة الصواريخ الباليستية.

وأطلقت إسرائيل على عمليتها التي استهدفت إيران اسم «أيام التوبة».

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه «منذ فترة قصيرة، أكمل الجيش هجومًا محددًا ودقيقًا ضد أهداف عسكرية في مناطق عدة بإيران، وعادت جميع طائراتنا بسلام إلى قواعدها».

وأضاف: «تم تنفيذ الهجوم بتوجيه من المستوى السياسي، ردًّا على هجمات النظام في إيران ضد إسرائيل ومواطنيها في الأشهر الأخيرة، وتم الانتهاء من الهجوم وتحققت أهدافه».

وأشار البيان إلى أن «طائرات تابعة لسلاح الجو، بتوجيه استخباراتي، هاجمت وسائل إنتاج الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل في العام الماضي، وفي الوقت نفسه، تعرضت أنظمة صواريخ أرض-جو الإيرانية وقدراتها الجوية الأخرى للهجوم، والتي كانت تهدف إلى الحد من حرية إسرائيل في العمل الجوي في إيران».

ونوه البيان الإسرائيلي بأن «إيران أطلقت مئات الصواريخ مباشرة على أراضي إسرائيل في شهري أبريل وأكتوبر، وتقوم بتمويل وتوجيه الأنشطة (الإرهابية) من خلال عملائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بهدف الإضرار بدولة إسرائيل ومواطنيها»، بحسب ما ورد في البيان.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه «إلى جانب الجهود الرامية إلى الإضرار بإسرائيل، تعمل إيران على الإضرار بالاستقرار الأمني ​​في الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي»، مضيفًا أن «الجيش الإسرائيلي يتمتع بالعديد من القدرات العملياتية الهجومية، تم اظهار بعضها اليوم في مهاجمة التشكيلات الإستراتيجية في عمق إيران».

وقال: «تحتفظ إسرائيل بالحق والواجب في حماية مواطنيها، إذا واصل النظام في إيران هجماته»، مشيرا إلى أنه «في الجيش الإسرائيلي هناك تقييم مستمر للوضع ويتم إجراؤه في الدفاع والهجوم، وفي هذه المرحلة، لا يوجد تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية».



3 موجات من الضربات

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الضربات على إيران انتهت، بعد 3 موجات من الضربات.

وأضافت هيئة البث أنه تم استهداف 20 موقعا خلال الشربات التي وجهها الجيش الإسرائيلي إلى العاصمة الإيرانية.

من جهته قال الصحفي في موقع أكسيوس، باراك رافيد، في ما كتبه عبر حسابه على منصة إكس، إن «مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قالوا إن 3 موجات من الضربات وقعت، حيث ركزت الموجة الأولى على منظومة الدفاع الجوي الإيرانية، بينما ركزت الموجتان الثانية والثالثة على قواعد الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع الإنتاج».

انفجارات في طهران

وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني سماع دوي انفجارات قوية في أنحاء طهران.

وأشارت وسائل إعلام بسماع دوي 5 انفجارات على الأقل في طهران ومدينة كرج المجاورة.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن قواته «تهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران، وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة»، على حد قوله.

وأضاف أن «الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد هجوميًّا ودفاعيًّا، حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها».

وأشار إلى أن «الجيش يجري تقييمًا متواصلًا للوضع، وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية»، مضيفا: «يجب مواصلة توخي اليقظة والانصياع إلى تعليمات الجبهة الداخلية لنطلع الجمهور عن أي جديد بشكل فوري».