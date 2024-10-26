الجيش الإسرائيلي: إذا ارتكبت إيران خطأ جديدا من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد

أعلنت إسرائيل انتهاء الرد الإسرائيلي على الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل في وقت سابق وقال الجيش في بيان: "أستطيع الآن أن أؤكد أننا انتهينا من الرد الإسرائيلي على هجمات إيران".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في مقطع فيديو: "لقد نفذنا ضربات مستهدفة ودقيقة على أهداف عسكرية في إيران، مما أحبط التهديدات المباشرة ضد دولة إسرائيل".

وأضاف: "لقد أنجزت قوات الدفاع الإسرائيلية مهمتها".

وتابع هاجاري: "إذا ارتكب النظام في إيران خطأ البدء في جولة جديدة من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد".

واردف: "رسالتنا واضحة إلى كل أولئك الذين يهددون دولة إسرائيل ويسعون إلى جر المنطقة إلى تصعيد أوسع.. سيدفعون ثمنًا باهظًا".

واختتم البيان: "لقد أثبتنا اليوم أن لدينا القدرة والعزم على التصرف بحزم - ونحن مستعدون - في الهجوم والدفاع - للدفاع عن دولة إسرائيل وشعب إسرائيل".