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ثقافة وفنون

مسلسل مطعم الحبايب الحلقة الأخيرة، نهاية سعيدة لكل الأبطال

أبطال مطعم الحبايب،
أبطال مطعم الحبايب، فيتو

قدمت أحداث مسلسل مطعم الحبايب الحلقة الأخيرة نهاية سعيدة لكل أبطال المسلسل، والبداية مع ديدي وصبحي، حيث يذهب الأخير برفقة والدته إلى الشيف أبو المجد لطلب يد ديدي، وبالرغم من قلق أبو المجد ورفضه للفكرة بحجة أن ابنته صغيرة في السن إلا أنه وافق بعد ضغط ديدي عليه وتمت قراءة الفاتحة. 

ولأنها تحتاج إلى كتابة وصفتها الخاصة في الكتاب، تشعر ديدي بالتوتر ويقنعها صبحي بالاشتراك في مسابقة للطبخ ويدعمها ويساندها وبدأ الجميع في تشجيعها على الاستعداد للمسابقة وإعداد وصفة السردين بالبطاطس التي لاقت إعجاب لجنة التحكيم ومكنتها من الصعود للمرحلة التالية من المسابقة.

ويعثر صبحي على محل أحلامه ويخبر ديدي انه بصدد افتتاح مطعمه فتدعمه وتشجعه ويسانده زملائه في المطعم، ويقرر الثنائي ترك الكتاب بالمطعم كما وجدوه لعله ينفع أحد غيرهم مثلما غير حياتهما، وبالفعل يعد الثنائي المطعم ويتشاركان في كل التفاصيل.

أما الشيف حسن فيحقق حلمه ويصبح هو المدير الجديد لمطعم الحبايب بعد رحيل صبحي وديدي، وتحقق غاليك حلمها بأن تكون أم من خلال تبني طفل يتيم هي وزوجها سليمان، بينما يحصل ابن مو بشندي على فرصة الالتحاق بنادي في بلجيكا للعب كرة القدم وتحقيق حلم والده.

تفاصيل مسلسل مطعم الحبايب 

مسلسل مطعم الحبايب هو  تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

وفيما يتعلق بـ عدد حلقات مسلسل مطعم الحبايب فإنه مكون من ١٢ حلقة.

 

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هدى المفتي بيومي فؤاد تفاصيل مسلسل مطعم الحبايب حمزة العيلي مسلسل مطعم الحبايب مطعم الحبايب أحمد مالك

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