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محافظات

بسبب الخلاف على ملكية كلب، مقتل شخص على يد أصدقائه بالمحلة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهدت منطقة سكة طنطا التابع لدائرة ثانٍ المحلة الكبرى بالغربية مقتل شاب على يد ثلاثة من أصدقائه متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة من سلاح أبيض في الصدر عقب حدوث مشادات كلامية بينهم بسبب خلافات على 'كلب' وتم تشييع جنازته من مسجد العشرين ودفنه فى المقابر وسط انهيار أسرته وذويه.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطار من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين شخصين بمنطقة سكة طنطا أصيب على إثرها أحدهم بطعنة نافذة في الصدر.
 

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مقتل شاب يدعى "عبد الحليم" في العقد الثالث من العمر، بطعنة نافذة في الصدر إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة مع آخر يدعى "السيد" حال تواجدهما بمنطقة سكة طنطا، بسبب خلافات بينهما علي شراء كلب وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام، في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.


وتم نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وبعمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة أمكن ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة وتحرر محضر بالواقعة واستكمال الاجراءات القانونية.
 

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