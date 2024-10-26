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نوتنجهام فورست يواصل صحوته بـ الدوري الإنجليزي ويفوز على ليستر سيتي بثلاثية (صور)

نوتنجهام فورست، فيتو
نوتنجهام فورست، فيتو

فاز فريق نوتنجهام فورست على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “كينج باور” في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

 

وافتتح التسجيل فريق نوتنجهام فورست في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب رايان ياتس، ثم تعادل ليستر سيتي في الدقيقة 23 عن طريق جيمي فاردي، قبل أن يعود كريستوفر وود ويسجل هدفين لنوتنجهام فورست في الدقائق 47 و60.

تشكيل ليستر سيتي أمام نوتنجهام فورست 

ترتيب نوتنجهام فورست وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

بهذه النتيجة يحتل نوتنجهام فورست المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة فيما يأتي ليستر سيتي في المركز الـ 14 برصيد 9 نقاط. 

الدوري الإنجليزي، ليستر سيتي يتعادل 1ـ1 مع نوتنجهام فورست بالشوط الأول

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة التاسعة

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