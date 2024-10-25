بطلة هند والدكتور نعمان: لعبت الدور بتلقائية وما توقعتش نجاح المسلسل بالشكل ده (فيديو)

كشفت الفنانة ليزا التي جسدت دور الطفلة حفيدة كمال الشناوي، عن ذكرياتها مع نجاح مسلسل هند والدكتور نعمان، مشيرة إلى أنها لم تتوقع نجاح المسلسل بهذا الشكل.

ليزا مع منى الشاذلي

وقالت خلال لقائها مع منى الشاذلي: “أنا ما كنتش أعرف إن كل دا هيحصل، احنا كنا في مصيف أنا وإخواتي، والمسلسل كان بيتعرض للمرة التانية، ولاقيت كل الناس ماشية من “المصيف” علشان يتفرجوا على التلفزيون، واحنا كنا بنروح البحر، ورد فعل الناس وقتها عرفني إنهم بيتفرجوا عليَّ للمرة الأولى في مسلسل هند والدكتور نعمان”.

وأكدت ليزا من خلال اللقاء أنها تعلمت التمثيل من تلقاء نفسها، متابعة: “التمثيل بيجي لوحده على طول، بتكلم وعندي حاجة أقولها ومش بتكسف”، مشيرة إلى أنها لعبت الدور بتلقائية وما حدش علمني حاجة.