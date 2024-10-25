الوزراء: مصر الأولى إفريقيا في مؤشر سرعة الإنترنت الثابت

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافا جديدا تحت عنوان مصر الأولى إفريقيا في مؤشر سرعة الإنترنت الثابت خلال سبتمبر 2024.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان مصر تحتل المركز الـ70 عالميًا في سرعة الإنترنت الثابت لشهر سبتمبر 2024، مسجلة 76.38 ميجابايت/ثانية، متقدمة 3 مراكز عن الشهر السابق عليه، أغسطس 2024.