إصابة شخصين في تصادم سيارة ربع نقل ودراجة بخارية بالمنيا

أصيب شخصان إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية على الطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل بدراجة بخارية على الطريق الزراعي وتحديدا أمام قرية أبيوها التابعة إداريا لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من وليد محمد ماضي 28 عامًا، محمد عبد الرحمن كمال، 15 عامًا، مقيمين بمركز أبو قرقاص.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو قرقاص المركزي لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.