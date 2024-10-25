السيطرة على حريق اندلع داخل شقة في المنيا دون خسائر بشرية
تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق محدود نشب في وحدة سكنية بأحد الأبراج السكنية بمدينة العدوة شمال محافظة المنيا، دون أي إصابات بشرية.
اخماد حريق اندلع داخل وحدة سكنية بدون خسائر بشرية بالمنيا
تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق في وحدة سكنية بأحد الأبراج في مدينة العدوه شمال محافظة المنيا.
ماس كهربائي يتسبب في حريق داخل وحدة سكنية في المنيا
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين اندلاع حريق في وحدة سكنية بالدور السابع نتيجة ماس كهربائي.
و تمكنت قوات الحماية المدنية من اخماد الحريق دون حدوث أضرار بشرية، ولكن تسبب في تلفيات بمحتويات الوحدة السكنية.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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