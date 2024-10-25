دنيا عبد العزيز ترزق بمولودتها الأولى

أعلنت الفنانة دنيا عبد العزيز أنها أنجبت مولودتها الأولى، وأطلقت عليها اسم جودي على اسم والدة الفنانة.

دنيا عبد العزيز ترزق بـ ابنتها الأولي

وقالت دنيا عبد العزيز من خلال “إنستجرام”:" الحمد لله على نعمة جودي، محتجالك يا أمي سميتها جودي عشان أحبها اكتر، ربنا يحفظها يارب.

عيد ميلاد زوج الفنانة دنيا عبد العزيز

ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة دنيا عبد العزيز احتفلت بعيد ميلاد زوجها في شهر مايو الماضي، حيث نشرت صورة تجمعهما سويا من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتبت دنيا عبد العزيز على الصورة، معلقة: “كل سنة وأنت طيب يا توأم روحي”.