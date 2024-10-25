تدشين الجمعية العلمية لطلاب كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الأهلية (صور)

دشنت جامعة الإسماعيلية الجديدة، الجمعية العلمية لطلاب كلية الصيدلة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض لتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

أبرز المشاركين في تأسيس الجمعية

وذلك بمشاركة كل من الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب وعلوم الحياة بالجامعة، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الصيدلة، والدكتورة راندا علي عبد السلام، وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب.

جانب من مراسم تأسيس الجمعية،فيتو

التهيو للانضمام للاتحاد المصري لكلية الصيدلة

وتم تأسيس الجمعية، التي أُطلق عليها اسم "New Ismailia Pharmacy Student Association (NIPSA)"، تحت ريادة الدكتور تامر حسنين حامد، منسق برامج كلية الصيدلة، لتصبح مهيأة للانضمام إلى الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF) مع حلول العام الدراسي 2025/2026.

يُذكر أن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة يُعد نشاطًا طلابيًا غير حكومي وغير ربحي، يهدف إلى تطوير المجتمع الصحي من خلال دعم مهنة الصيدلة وتمكين الطلاب من خلال رؤيته التخصصية ورسالته الهادفة.

جانب من مراسم تأسيس الجمعية،فيتو

تشكيل الجمعية بصيدلة الإسماعيلية

ويضم مجلس إدارة الجمعية مجموعة من الطلاب المتميزين الذين سيقودون الجمعية في مختلف الأنشطة والمجالات، حيث يتولى الطالب عاصم صلاح أبو بكر عبد الحميد رئاسة الجمعية، بينما تشغل الطالبة لوجين محمود فوزي عطية منصب الأمين العام.

كما تترأس الطالبة لقاء عاطف السيد ناصف أمانة الصندوق، فيما يقوم الطالب عبد الله تامر محمود عبد السلام بمسئولية التعليم الصيدلي.

جانب من مراسم تأسيس الجمعية،فيتو

ويتولى الطالب محمد عماد عبد المعز إسماعيل دور مسئول الصحة العامة، بينما يشرف الطالب مصطفى عادل محمد حسن عمر على التبادل الطلابي، وتشغل الطالبة ملك طارق علي محمد منصب مسئول الموارد البشرية، ويقوم الطالب أنس الحسين طه محمد بدور مسئول العلاقات الخارجية.

ويتولى الطالب نور رضا السيد محمد مصطفى مهام الإعلام والمطبوعات، وتشغل الطالبة شيماء محمود عبد النبي محمود منصب مسئول التسويق، في حين تشغل الطالبة شهد منصور عبد البديع عبد الونيس مسئولية التنظيم والدعم اللوجستي.

دعوة عامة لطلاب الصيدلة

وتدعو الجمعية العلمية لطلاب الصيدلة جميع طلاب كليات الصيدلة من مختلف الجامعات إلى الانضمام إلى أنشطتها والتفاعل معها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك من خلال الرابط: صفحة الجمعية على فيسبوك.

https://www.facebook.com/share/94HKsWG51u8gLxve/

وتؤكد جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية حرصها على تعزيز الأنشطة الطلابية التي تسهم في تطوير قدرات الطلاب المهنية وبناء جيل واعٍ بمسؤولياته المهنية والمجتمعية.

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