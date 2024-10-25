حزب الله يستهدف 16 جنديا إسرائيليا بالصواريخ الموجهة

أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن استهداف قوة إسرائيلية مكونة من 16 جنديا بالصواريخ الموجهة عند أطراف العديسة وأوقعهم بين قتيل وجريح.

وقال حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، أنه تصدى لـ طائرة مسيرة هرمز 450 إسرائيلية فوق النبطية بصاروخ أرض – جو، مؤكدا "أجبرناها على مغادرة الأجواء اللبنانية".

حزب الله يستهدف دبابة ميركافا قرب مسغاف عام

وأضاف حزب الله في بيانه إنه استهدف بصاروخ موجّه دبابة ميركافا قرب موقع مسغاف عام، مؤكدا تدميرها وإيقاع طاقمها بين "قتيل وجريح".

استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن حزب الله، عن استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مروحين جنوبي لبنان.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي،مقتل ضابطين و3 جنود في جنوب ‎لبنان ما يرفع عدد قتلاه إلى 10 خلال 24 ساعة.

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