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اقتصاد

6 أسهم تتصدر سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيم التداول نهاية الأسبوع

بورصة النيل، فيتو
بورصة النيل، فيتو

تصدرت 6 أسهم قائمة أسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات..وجاءت كالتالي:

- سيتي للتحاليل الطبية بقيمة تداول بلغت 2.7 مليون جنيه. 
- المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بقيمة تداول بلغت 2.7  مليون جنيه.
‐  الدولية للصناعات الطبية ايكمي بقيمة تداول بلغت 1.05 مليون جنيه. 
- فتنس برايم للاندية الصحية بقيمة تداول بلغت  953 ألف جنيه.
- اراب للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة تداول بلغت 322  ألف جنيه. 
- بي أي جي للتجارة والاستثمار بقيمة تداول بلغت 154 ألف جنيه.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس 24 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع  ، وسجل رأس المال السوقي 2.196 تريليون جنيه، لتربح نحو 14 مليار جنيه. 

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 30522 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% عند مستوى 37959 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% عند مستوى 13404 نقاط.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 7885 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% عند مستوى 11067 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% عند مستوى 3200 نقطة.

 

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