6 أسهم تتصدر سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيم التداول نهاية الأسبوع

تصدرت 6 أسهم قائمة أسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات..وجاءت كالتالي:

- سيتي للتحاليل الطبية بقيمة تداول بلغت 2.7 مليون جنيه.

- المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بقيمة تداول بلغت 2.7 مليون جنيه.

‐ الدولية للصناعات الطبية ايكمي بقيمة تداول بلغت 1.05 مليون جنيه.

- فتنس برايم للاندية الصحية بقيمة تداول بلغت 953 ألف جنيه.

- اراب للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة تداول بلغت 322 ألف جنيه.

- بي أي جي للتجارة والاستثمار بقيمة تداول بلغت 154 ألف جنيه.

تداولات نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس 24 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع ، وسجل رأس المال السوقي 2.196 تريليون جنيه، لتربح نحو 14 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 30522 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% عند مستوى 37959 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% عند مستوى 13404 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 7885 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% عند مستوى 11067 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% عند مستوى 3200 نقطة.