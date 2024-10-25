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ثقافة وفنون

السبب مفاجأة، أمل منسي تتصدر موقع "تيك توك"عقب طرحها برومو "فكرة رجوعك"

المطربة، أمل منسي،
المطربة، أمل منسي، فيتو

 مني الشاذلي، تصدرت المطربة الشابة أمل منسي، خلال الساعات القليلة الماضية، موقع الفيديوهات الشهير “تيك توك” عقب طرحها لبرومو أغنيتها “فكرة رجوعك” التي من المفترض طرحها قريبا على منصات الموسيقي.

أمل منسي ومني الشاذلي 

وانتشر برومو أغنية أمل منسي الجديدة  “فكرة رجوعك” علي نطاق واسع عبر موقع تيك توك، بعد أن ظن الكثيرون أنها ابنة الإعلامية مني الشاذلي نظرا للتشابه بينهما في طريقة ارتدائها للملابس والميك اب، ما دفع البعض للقول بأنها ابنتها، وهو الأمر غير الحقيقي

أغنية أمل منسي الجديدة فكرة رجوعك من كلمات أحمد جابر، ومن ألحان مؤمن عمارة توزيع محمد عمر وميكس وماستر ماهر صلاح.

و قدمت المطربة أمل منسي العديد من الأغاني ومنها بعيش علي حسك ومزاجي عالي وحلو الكلام وغيرها والتي  لاقت تفاعلا واسعا عبر المنصات المختلفة. 

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الاعلامية مني الشاذلي منى الشاذلي ابنة مني الشاذلي المطربة أمل منسي

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